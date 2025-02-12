Внук Назарбаева объявил о выходе из состава акционеров телеком-гиганта «Транстелеком»

Нурали Алиев

CentralAsia (KZ) - Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бизнесмен Нурали Алиев объявил о выходе из состава акционеров «Транстелекома» — одного из крупнейших операторов связи страны. Об этом он написал у себя в Instagram.

Алиев также принял решение сложить с себя полномочия председателя совета директоров компании «в связи с ее продажей». При этом, детали сделки он не раскрыл.

Алиев напомнил, что когда он возглавил «Транстелеком» в 2013 году, компания была локальным оператором связи, предоставлявшим услуги в железнодорожном секторе. «Тогда перед нами стояли масштабные задачи: трансформировать ТТК в современную, высокотехнологичную компанию, внедрить инновации и развивать новые направления. Благодаря усилиям нашей команды и поддержке клиентов, мы всего этого достигли», — подчеркнул он.

Среди перечисленных бизнесменом результатов — 290%-й рост чистой прибыли компании, 52-кратный рост доходов облачных технологий и 50%-е снижение долговой нагрузки.

«Теперь, передавая эстафету следующему этапу в жизни компании, я верю, что «Транстелеком» продолжит динамично развиваться, укреплять свои позиции на рынке и радовать клиентов своими инновациями и профессионализмом», — написал Алиев.

Нурали Алиев — старший внук Нурсултана Назарбаева, входит в список 75 богатейших бизнесменов Казахстана. В рамках программы приватизации в 2016 году он приобрел 49% акций АО «Транстелеком» — компании, специализирующейся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области IT, связи и энергетики. В 2021 году ТОО «Unit Telecom», совладельцем которого является Нурали Алиев, получило 75% акций компании. Остальные 25% принадлежат АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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