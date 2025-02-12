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Мирзиёев обсудил с российской делегацией сохранение динамики сотрудничества двух стран

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля встретился с делегацией России во главе с заместителем руководителя Администрации президента РФ Максимом Орешкиным. Стороны обсудили меры по сохранению динамики торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В частности, на встрече поднимались вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, включая те, что были заключены во время государственного визита Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года. Особое внимание было уделено следующим направлениям сотрудничества:

  • поддержка проектов промышленной кооперации и электронной коммерции;
  • расширение взаимодействия в области водного хозяйства и высшего образования;
  • подготовка инженерных кадров и развитие искусственного интеллекта;
  • культурный обмен и спорт.

Ранее в ходе государственного визита президента России в Узбекистан стороны договорились в ближайшие годы увеличить совместный товарооборот в три раза и довести его до $30 млрд. Мирзиёев тогда сообщил, что общий портфель совместных проектов между Узбекистаном и Россией превысил $45 млрд, а в мае были достигнуты новые договоренности по проектам кооперации на сумму $20 млрд. Для поддержки совместных проектов ведущих предприятий стороны решили запустить совместную инвестиционную платформу.

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