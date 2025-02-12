В полицию Индии сообщили о планах взорвать самолет премьера Моди

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - В полицию Индии поступил звонок с предупреждением о возможной атаке террористов на самолет премьера Нарендры Моди во время зарубежной поездки, сообщает управление ведомства по Мумбаи, передает агентство ANI.

Предупреждение было получено 11 февраля. «Учитывая серьезность информации, полиция проинформировала другие агентства и начала расследование», — сообщили в полиции.

Человек, который, предположительно, сделал звонок, был арестован в районе Чембур в Мумбаи, он страдает от психического заболевания.

Моди в понедельник, 10 февраля, начал четырехдневный визит во Францию и США. В Париже на полях саммита по развитию искусственного интеллекта он встретился с гендиректором Alphabet Сундаром Пичаи и обсудил «невероятные возможности», которые ИИ принесет Индии.

В среду, 12 февраля, он приедет в США по приглашению президента Дональда Трампа. Он станет четвертым мировым лидером, посетившим Трампа с момента его возвращения на пост президента, после премьер-министров Израиля и Японии, а также короля Иордании.

Схожий сигнал полиция Мумбаи получила два месяца назад, в декабре 2024 года. Тогда неизвестный мужчина рассказал о готовящемся покушении на премьера Индии и заявил о планах двух агентов Межведомственной разведки Пакистана (ISI) взорвать бомбу. Прежде спецслужбы фиксировали не менее пяти сигналов о намерениях убить Моди.