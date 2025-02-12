На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается снег
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 13-15 февраля сохранится неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».
На севере под воздействием ложбины Северного циклона, на юге – под воздействием Южного циклона ожидаются снег и метель, 14 февраля в Кызылординской, 14-15 февраля в Туркестанской, 15 февраля в Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу – сильный снег. Днем на юге и юго-востоке страны – дождь и мокрый снег, гололед.
Также по Казахстану синоптики прогнозирую усиление ветра и туман, ухудшение видимости на дорогах.
Резких изменений в температурном фоне 13-15 февраля не ожидается.
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