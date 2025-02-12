Ирина Винер объявила об отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер

CentralAsia (CA) - Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — цитирует «Интерфакс» заявление тренера.

Она добавила, что сегодня перед ней стоит «новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

«Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», — добавила она.

Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.

С 2008 года Винер — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она известна не только победами своих учениц, но и жестким отношением к ним. В 2012, 2018 и 2024 года Винер была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.