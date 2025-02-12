Казахстанские лыжники завоевали серебро и бронзу на Азиаде-2025

CentralAsia (KZ) - Мужская команда Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзу Азиатских игр-2025 в Харбине, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

В эстафете 4 по 7,5 км медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

Ранее женская команда Казахстана по лыжным гонкам взяла серебро. В эстафете участвовали Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.

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