В Казахстане предложили принять закон об иноагентах

CentralAsia (KZ) - Принять в Казахстане закон об иностранных агентах предложила депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она считает, что пора «переписать правила игры» с иностранными донорами, которые, по ее мнению, маскируются под видом медиаподдержки и правозащиты, пишет «Курсив».

Депутат Смирнова в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова на заседании мажилиса привела в пример страны, которые приняли закон об иноагентах: Израиль, Китай, Австралия, Великобритания и Франция. Она считает, что Казахстану нужно поддержать такую практику и создать закон, который будет обязывать СМИ маркировать свой контент и источник.

Иностранное финансирование в Казахстане получает около 200 НПО, и 70% из них финансировались через различные источники из США. В основном поддержку получают проекты в СМИ, в сфере свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп; в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности.

В Казахстане гранты предоставляют 65 различных доноров, из них:

53 международные организации;

31 иностранная госорганизация;

81 зарубежное казахстанское НПО.

«Если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в серой зоне, и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности», — говорит депутат.

Смирнова обратила внимание, что в США предложили закрыть радио «Свободная Европа» и «Голос Америки». Следом за этим она привела в пример «Радио Азаттык», работающий в Казахстане.

«Любой, кто сегодня зайдет на сайт «Азаттык», может наглядно в этом убедиться. Здесь нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива», — сказала Смирнова.

В 2022 году глава Мининформации заявлял, что СМИ-иноагентов в Казахстане не будет. Он отвечал журналистам, что путь Казахстана – это плодотворное развитие СМИ, чтобы они были еще более конкурентоспособными и востребованными аудиторией.

Министерство финансов ведет список лиц, получающих деньги от иностранных государств и организаций. «Курсив» писал, что реестр собираются обновить до 20 марта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения