Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС

CentralAsia (CA) - Депутаты парламента Армении в первом чтении одобрили законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». В начале января проект закона поддержало правительство страны.

Как сообщает Аrmenpress, за инициативу проголосовали 63 депутата, против — семь.

Законопроект одобрила правящая фракция «Гражданский договор». Оппозиционный альянс «Честь имею» проголосовал против. Другая оппозиционная фракция — «Армения» — отказалась участвовать в голосовании. Как сообщало правительство Армении, в случае одобрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» процесса евроинтеграции, а затем в стране проведут референдум о вступлении в ЕС.

Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, собравших чуть более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В документе говорится, что начало процесса вступления в Евросоюз отвечает стремлению сделать республику «безопасной, защищенной, развитой и процветающей».