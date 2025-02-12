Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕС

- Азия и мир, политика
- 16:02, 12 февраля 2025
- Просмотров: 1295 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Депутаты парламента Армении в первом чтении одобрили законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». В начале января проект закона поддержало правительство страны.
Как сообщает Аrmenpress, за инициативу проголосовали 63 депутата, против — семь.
Законопроект одобрила правящая фракция «Гражданский договор». Оппозиционный альянс «Честь имею» проголосовал против. Другая оппозиционная фракция — «Армения» — отказалась участвовать в голосовании. Как сообщало правительство Армении, в случае одобрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» процесса евроинтеграции, а затем в стране проведут референдум о вступлении в ЕС.
Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, собравших чуть более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В документе говорится, что начало процесса вступления в Евросоюз отвечает стремлению сделать республику «безопасной, защищенной, развитой и процветающей».