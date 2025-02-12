Кремль отверг возможность обмена территориями с Украиной

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности предложить Москве прямой обмен территориями.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла, передает «КоммерсантЪ».

Зеленский не уточнял, какие именно утраченные территории он хочет получить в обмен на находящиеся под контролем ВСУ земли в Курской области. Бои в регионе продолжаются с 6 августа 2024 года, там введены режимы ЧС федерального уровня и контртеррористической операции. В январе текущего года Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — это 63,2% первоначально захваченной соединениями ВСУ.