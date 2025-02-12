Глава Минобороны Украины заявил о готовности страны к переговорам о завершении войны

Рустем Умеров

CentralAsia (CA) - Украина готова к переговорам по завершению войны. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в Тelegram.

По его словам, начата работа на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя», - заявил министр.

На заседании контактной группы будут обсуждать продолжение военных поставок Украине в 2025 году, ускорение поставок критически важного вооружения, в том числе боеприпасов, средств ПВО и авиации. Также будет обсуждаться развитие украинской оборонной промышленности и сотрудничество с европейскими партнерами.

В Брюсселе у Умерова запланированы двухсторонние встречи с министрами обороны союзников.