Глава Минобороны Украины заявил о готовности страны к переговорам о завершении войны

- Азия и мир, политика
- 17:12, 12 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Украина готова к переговорам по завершению войны. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в Тelegram.
По его словам, начата работа на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя», - заявил министр.
На заседании контактной группы будут обсуждать продолжение военных поставок Украине в 2025 году, ускорение поставок критически важного вооружения, в том числе боеприпасов, средств ПВО и авиации. Также будет обсуждаться развитие украинской оборонной промышленности и сотрудничество с европейскими партнерами.
В Брюсселе у Умерова запланированы двухсторонние встречи с министрами обороны союзников.