экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Минобороны Украины заявил о готовности страны к переговорам о завершении войны
Рустем Умеров
Рустем Умеров

CentralAsia (CA) -  Украина готова к переговорам по завершению войны. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в Тelegram.

По его словам, начата работа на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя», - заявил министр.

На заседании контактной группы будут обсуждать продолжение военных поставок Украине в 2025 году, ускорение поставок критически важного вооружения, в том числе боеприпасов, средств ПВО и авиации. Также будет обсуждаться развитие украинской оборонной промышленности и сотрудничество с европейскими партнерами.

В Брюсселе у Умерова запланированы двухсторонние встречи с министрами обороны союзников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com