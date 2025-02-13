Исследование показало снижение показателей грудного вскармливания в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии во вторник объявило о снижении уровня грудного вскармливания, согласно исследованию.

Министерство здравоохранения и Национальный центр общественного здоровья при поддержке ЮНИСЕФ провели VI Национальное исследование статуса питания населения в 2023–2024 годах с целью оценки и улучшения статуса питания населения страны.

В опросе приняли участие более 16 000 человек из 21 аймака Монголии, в том числе не менее 2 800 детей в возрасте до пяти лет.

Выяснилось, что процент новорожденных, получающих молозиво сразу после рождения, снизился с 96,7% в 1999 году до 87,4% в 2024 году.

Кроме того, доля детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании до шести месяцев, значительно сократилась: с 93,4% в 1999 году до 59,6% в 2024 году.

Исследование также показало, что семь из десяти детей в возрасте от шести до 23 месяцев в Монголии питаются неправильно.

Половина этих детей не потребляют правильную разнообразную пищу с правильной частотой для своего возраста, а 31,8 процента вообще не едят фрукты и овощи.

источник: MiddleAsianNews

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