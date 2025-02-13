Монголия внедряет роботизированную хирургию

CentralAsia (MNG) -

Национальный онкологический центр (НОЦ) Монголии подтвердил, что начнет проводить роботизированные операции в августе 2025 года в соответствии с ранее объявленными планами по внедрению этой передовой технологии.

Роботизированная хирургия — это метод проведения хирургических операций с использованием очень маленьких инструментов, прикрепленных к роботизированной руке. Хирург управляет роботизированной рукой с помощью компьютера. Хирург сидит за компьютерной станцией и руководит движениями робота. Небольшие хирургические инструменты прикреплены к рукам робота. Хирургию можно выполнять через меньшие разрезы, чем при открытой хирургии. Небольшие, точные движения, которые возможны при этом типе хирургии, дают ей огромные преимущества по сравнению со стандартными хирургическими методами. Это может позволить хирургу проводить процедуру через небольшой разрез, который раньше можно было сделать только при открытой хирургии.

Преимущества роботизированной хирургии:

Минимальная болезненность после операции

Снижение риска инфицирования раны

Снижение необходимости переливания крови

Быстрое выздоровление и короткий послеоперационный период

Минимальный риск осложнений, характерных для традиционной хирургии

Улучшенный косметический эффект благодаря отсутствию больших послеоперационных шрамов

Исключение риска заражения хирурга

Генеральный директор Национального онкологического центра Монголии Эрдэнэхуу Нансалмаа сказал: «Мы успешно провели нашу первую лапароскопическую операцию на донорской печени. В дальнейшем мы планируем распространить лапароскопические процедуры на другие операции. Кроме того, мы готовимся внедрить роботизированную хирургию. За последний год мы обучили восемь ведущих инструкторов по роботизированным операциям, и их обучение будет завершено к августу 2025 года. После этого мы начнем проводить роботизированные операции. Роботизированная система будет физически присутствовать в операционной, но хирург сможет управлять ею удаленно из дома, в пределах медицинского учреждения или из любого места. Однако роботизированная рука, выполняющая операцию, будет находиться в операционной, и мы будем управлять ею удаленно с помощью системы визуализации высокого разрешения».

Роботизированное хирургическое оборудование стоит около 3 млрд тугриков. Роботизированная хирургия предлагает высокоточный, минимально инвазивный подход, который обеспечивает увеличенный, очень подробный вид на операционное поле. Система преобразует движения руки хирурга в точные роботизированные движения, обеспечивая больший контроль и точность. Кроме того, роботизированная хирургия снижает риск человеческой ошибки, что делает ее более безопасной и более передовой альтернативой традиционным лапароскопическим процедурам.

источник: MiddleAsianNews

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