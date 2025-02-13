Монголия разработает и реализует «Национальную стратегию устойчивости»

CentralAsia (MNG) -

11 февраля 2025 года президент Монголии и главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил стратегическое собрание руководства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Монголии.

Это собрание проводилось под девизом «Национальная устойчивость и готовность Вооруженных сил». Президент и главнокомандующий Хурэлсух поручил участникам доработать «Национальную стратегию устойчивости» на основе систем обороны и реагирования на стихийные бедствия страны.

Целью данной стратегии является предотвращение потенциальных угроз, рисков и катастроф, а также обеспечение способности и готовности преодолеть их с минимальным ущербом и восстановить нормальную жизнь. Президент также объявил 2025 год «Годом старших офицеров», поручив усовершенствовать систему подготовки офицеров, повысить престиж воинских званий и должностей и направить высокообразованных и опытных старших офицеров в сферы безопасности, обороны и другие социальные секторы.

Президент и Верховный Главнокомандующий Хурэлсух также посетил Управление строительных и инженерных войск Вооруженных сил Монголии и воинскую часть № 065.

Создание строительных войск Монголии относится к 1936 году, когда при Министерстве военных дел Монгольской Народной Республики было создано Инженерно-строительное управление и строительная рота.

Основными направлениями деятельности инженерно-строительных войск являются строительство и реконструкция важнейших государственных объектов, строительство и ремонт зданий и инженерных сооружений для воинских частей, организаций и родов войск, участие в развитии страны, содействие восстановлению после войн и стихийных бедствий, оказание гуманитарной помощи, поддержка миротворческих миссий, проведение научных исследований, инноваций и экспериментальных исследований, а также охрана и восстановление окружающей среды. Начальник управления инженерно-строительных войск полковник Х.Батсайхан отметил, что в перспективе войска также могут принимать участие в различных проектах и ​​программах, таких как железные дороги, автодороги, газопроводы, промышленные парки, гидроэлектростанции, городское водоснабжение, жилье, экологически чистые зеленые поселки, очистка лесов, лесовосстановление и рекультивация земель.

Воинская часть № 065 была создана в 1964 году как «Специальный радиотехнический батальон Народной армии». Это подразделение предоставляет сводки о погоде и состоянии воздуха Генеральному штабу Вооруженных сил, Командованию ВВС, Центральному командованию и другим подразделениям, а также отвечает за объявления, а также за мониторинг и охрану воздушных границ и воздушного пространства Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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