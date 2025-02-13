Импорт Монголии в январе вырос на четыре процента

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления, в январе 2025 года Монголия импортировала товаров и сырья на сумму 973,2 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года импорт увеличился на 37,2 млн долларов США или на 4 процента.

Из общего объема импортируемых товаров, машин, оборудования и деталей, электроприборы и их запасные части на сумму 207,5 млн долл. США составили 21,3%, минеральные продукты (230,8 млн долл. США) — 23,7% (включая нефтепродукты на сумму 206,5 млн долл. США или 89,5%). Затем следуют продукты животного и растительного происхождения, а также продукты питания (84,9 млн долл. США) — 12,3%, автомобили и летательные аппараты и их детали (250,3 млн долл. США) — 25,7%, основные металлы и изделия из них (57,5 млн долл. США) — 5,9%, а также химическая и связанная с ней промышленная продукция (35,9 млн долл. США) — 3,7%. Эти товары в общей сложности составили 89,1% стоимости импорта.

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