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Монгольский экспорт в январе сократился на 23,1 процента

CentralAsia (MNG) -  За первый месяц 2025 года Монголия экспортировала товаров и сырья на сумму 1,019 млрд долларов США, что на 23,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минеральные продукты на сумму 889,7 млн ​​долларов США составили 87,3 процента от общего объема экспорта, в то время как жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные изделия и монеты на сумму 72,6 млн долларов США составили 7,1 процента.

А живые животные, скот и продукты животного происхождения на сумму 12,7 млн ​​долларов США составили 1,2 процента. Эти товары в общей сложности составили 95,7 процента от экспортной выручки, по данным Главного таможенного управления Монголии.

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