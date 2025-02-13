Монгольский экспорт в январе сократился на 23,1 процента
CentralAsia (MNG) - За первый месяц 2025 года Монголия экспортировала товаров и сырья на сумму 1,019 млрд долларов США, что на 23,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Минеральные продукты на сумму 889,7 млн долларов США составили 87,3 процента от общего объема экспорта, в то время как жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные изделия и монеты на сумму 72,6 млн долларов США составили 7,1 процента.
А живые животные, скот и продукты животного происхождения на сумму 12,7 млн долларов США составили 1,2 процента. Эти товары в общей сложности составили 95,7 процента от экспортной выручки, по данным Главного таможенного управления Монголии.
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