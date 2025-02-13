Монголия поднялась на 7 позиций в Индексе восприятия коррупции

// [Файл: Б. Рэнцэндорж/Reuters]

CentralAsia (MNG) - Transparency International только что опубликовала свой Индекс восприятия коррупции 2024 года. Индекс восприятия коррупции (ИВК) является ведущим мировым индикатором коррупции в государственном секторе, предоставляя ежегодный сравнительный снимок 180 стран и территорий. Индекс за 2024 год рассчитывается с использованием данных из 13 внешних источников.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) 2024 года показывает, что коррупция является опасной проблемой в каждой части мира, но изменения к лучшему происходят во многих странах. Исследования также показывают, что коррупция является серьезной угрозой для действий по борьбе с изменением климата. Она препятствует прогрессу в сокращении выбросов и адаптации к неизбежным последствиям глобального потепления.

ИВК ранжирует 180 стран и территорий мира по уровню воспринимаемой ими коррупции в государственном секторе. Результаты приводятся по шкале от 0 (высокая коррупция) до 100 (очень чистая). Хотя 32 страны значительно снизили уровень коррупции с 2012 года, предстоит еще проделать огромный объем работы — 148 стран остались на прежнем уровне или ухудшились за тот же период. Глобальный средний показатель в 43 также оставался неизменным в течение многих лет, в то время как более двух третей стран имеют оценку ниже 50. Миллиарды людей живут в странах, где коррупция разрушает жизни и подрывает права человека.

По данным Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2024 год, опубликованного Transparency International, Монголия получила оценку 33 из 100, заняв 114-е место из 180 стран. Это означает, что Монголия поднялась на 7 позиций в Индексе восприятия коррупции. С 2023 года оценка не изменилась, но ее позиция поднялась.

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