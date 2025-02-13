В центре столицы Монголии загрязнение воздуха превысило норму в два раза

CentralAsia (MNG) - Уровень загрязнения воздуха в центре монгольской столицы стал опасным для здоровья горожан, поскольку вдвое превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида серы. Об этом сообщил городской департамент по контролю за загрязнением воздуха и окружающей среды.

«Сегодня, 12 февраля, в центре Улан-Батора, в районе Дворца-музея Богдо-хана (духовного правителя Монголии. — Прим. ТАСС) зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. Уровень диоксида серы в этом районе составляет 700 мкг [на кубический метр воздуха в час] при предельно допустимой концентрации 350 мкг на кубический метр воздуха в час. Это может негативно отразиться на здоровье жителей города», — отметили в надзорном ведомстве.

Продукты сжигания повышают уровень загрязнения воздуха в Монголии в 8-14 раз по сравнению рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. По ее оценкам, Улан-Батор входит в десятку городов мира с самым грязным воздухом. В столице Монголии проживает почти половина из 3,5-миллионного населения страны.

Прирост жителей в Улан-Баторе с 2001 года составляет примерно 68 тыс. человек в год за счет сельчан. Они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных местах, без коммунальных удобств. Это ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды, прежде всего воздуха. Его температура зимой нередко опускается ниже минус 30 градусов.

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