Цена облигаций «Номад» правительства Монголии достигла самого высокого уровня с 21 октября 2022 года

CentralAsia (MNG) - После того, как правительство Монголии объявило тендер на покупку облигаций «Номад» (MONGOL 26) на сумму 566 миллионов долларов США со сроком погашения в 2026 году и облигаций «Хунну» (MONGOL 28) на сумму 650 миллионов долларов США со сроком погашения в 2028 году, цена облигаций «Номад» резко выросла, достигнув самого высокого уровня с 21 октября 2022 года.

Цена облигаций «Хунну» выросла более чем на один процент в ходе последних торгов, превысив 106 долларов США.

Кроме того, доходность облигаций развивающихся рынков достигла самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19.

Ожидается, что доходность облигаций развивающихся рынков будет на 314 базисных пунктов выше доходности казначейских облигаций США. Другими словами, это свидетельствует о том, что для правительства Монголии существуют благоприятные условия для выпуска новых облигаций.

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