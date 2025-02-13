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Путин и Трамп обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине
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Продолжение: Трамп после беседы с Путиным поговорил по телефону с ЗеленскимПредыстория: Трамп заявил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединённых Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости.

Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров.

Президент России также поддержал тезис Трампа, «что наступило время, чтобы наши страны работали вместе».

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

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