Путин и Трамп обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине

- Азия и мир, политика
- 8:52, 13 февраля 2025
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|Продолжение: Трамп после беседы с Путиным поговорил по телефону с Зеленским
|Предыстория: Трамп заявил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединённых Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости.
Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров.
Президент России также поддержал тезис Трампа, «что наступило время, чтобы наши страны работали вместе».
В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.