Трамп после беседы с Путиным поговорил по телефону с Зеленским

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп после беседы с российским лидером Владимиром Путиным поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам советника Зеленского Дмитрия Литвина, Трамп и Зеленский общались около часа.

Американский лидер назвал телефонную беседу хорошей.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном, встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!», - написал Трамп в своей соцсети Truth.

Зеленский, комментируя телефонный разговор, заявил, что Трамп проинформировал его о переговорах с российским президентом, состоявшихся ранее.

«Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным», – сообщил украинский президент.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах», – добавил Зеленский.