Трамп заявил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. За этой встречей, по его словам, может последовать другая.

«Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии»,— сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает CBS News.

12 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился полтора часа. В основном беседа была о возможных вариантах урегулирования украинского конфликта. По итогу президенты, по словам Трампа, договорились «работать вместе, очень тесно, включая взаимные визиты». Владимир Путин пригласил американского коллегу в Москву, а тот российского президента — в США.