Клаус Йоханнис передал полномочия президента Румынии Илие Боложану. Ранее оппозиция планировала импичмент

Клаус Йоханнис

CentralAsia (CA) - Президент Румынии Клаус Йоханнис передал полномочия главы государства председателю Сената страны Илие Боложану. О планах подать в отставку Йоханнис объявил 10 февраля, объяснив свое решением стремление избежать кризиса. Оппозиция планировала запросить голосование в парламенте о его импичменте.

Церемония передачи власти прошла в парке бухарестского дворца Котрочень — резиденции президента, передает Libertatea. «Временное руководство страной обеспечит стабильность до выборов президента в этом году»,— сказал Илие Боложану.

Срок президентских полномочий Клауса Йоханниса завершился 21 декабря, но преемника у него нет из-за аннулирования результатов первого тура выборов, лидером которого стал считающийся на Западе пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску. В итоге следующие выборы назначили на 4 мая.

Оппозиция призывала Клауса Йоханниса, возглавляющего Румынию с 2014 года, покинуть пост президента, чтобы до назначения нового главы государства эти полномочия временно исполнял председатель Сената (как предусмотрено румынским законодательством). Однако Йоханнис ссылался на статью конституции, согласно которой, президент исполняет обязанности до тех пор, пока новый глава государства не принесет присягу.