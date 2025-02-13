США освободили россиянина Александра Винника в обмен на Марка Фогеля

Александр Винник в здание суда в Салониках 4 октября 2017 года

CentralAsia (CA) - Россиянин Александр Винник, арестованный американскими властями по обвинению в отмывании денег, освобожден в рамках обмена между Россией и США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она добавила, что в рамках обмена США конфисковали более 100 млн долларов, полученных Винником в результате его преступных действий.

Накануне в рамках обмена в США вернулся учитель Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что Винник покинул тюрьму в штате Калифорния. Адвокат Винника Фредерик Бело также подтвердил агентству ТАСС, что дело Александра Винника в США завершено, он на свободе. Бело добавил, что Винник в ближайшее время будет отправлен из США в Россию.

По словам источника New York Times, власти США приняли во внимание, что Винник не совершал насильственных преступлений.

Ранее, в ходе брифинга в среду 12 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Вашингтон проводят новый обмен заключенными.

В рамках этого обмена был освобожден гражданин США Марк Фогель, а в Москву, по словам Пескова, вернется россиянин, находящийся в тюрьме в США. При этом он не назвал имени россиянина, уточнив, что его возвращения ждут в ближайшие дни.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвинили Винника в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е. Сообщалось, что россиянину может грозить до 50 лет тюрьмы. Экстрадиции Винника также добивались Франция и Россия. В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы, признав виновным в создании вредоносного ПО. В августе 2022 года Винника вернули в Грецию, а затем экстрадировали в США. В мае 2024 года сообщалось, что Винник заключил сделку с американской прокуратурой и признал свою вину.