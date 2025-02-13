Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва

CentralAsia (UZ) - Узбекистанские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев завоевали первое золото Узбекистана на Азиаде-2025 в Китае, сообщает НОК.

Медаль получена в парном фигурном катании. Гейниш и Чигирев обошли соперников из Северной Кореи и Японии, которые взяли серебро и бронзу соответственно. Всего в соревнованиях по этой дисциплине принимало участие шесть пар.

Это вторая золотая медаль Азиатских игр для Узбекистана. Первая награда высшей пробы также была завоевана в фигурном катании — в 1999 году золото взяла Татьяна Малинина.

Отмечается, что Узбекистан представлен в мужских и женских соревнованиях.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев встали в пару в 2022 году, тренируются в группе Нины Мозер. Являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина. Спортивное гражданство сменили в 2024 году.