Путин провел первый разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин впервые провел переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа. О телефонном разговоре, который «носил конструктивный, деловой и содержательный характер», сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и аль-Шараа обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Путин пожелал собеседнику успехов «в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа», а также отметил принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин также подтвердил готовность России «содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии», в том числе оказывать жителям страны гуманитарную помощь.

«Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учётом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества», — добавили в Кремле.

28 января в Дамаске состоялась первая встреча российской делегации с новыми сирийскими властями. По утверждению сирийских властей, на встрече обсуждалось «восстановление доверия» к России в том числе за счет «компенсации». Переговоры по вопросу двух военных баз РФ в Сирии будут продолжены, отмечала российская сторона.