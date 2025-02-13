Таджикистан в торговле с Россией практически полностью перешел на расчеты в рублях

CentralAsia (TJ) - По итогам 2024 года свыше 90% расчетов в таджикско-российских торговых операциях были произведены в рублях. Такие сведения на пресс-конференции 12 февраля озвучил глава Национального банка центральноазиатской республики Фирдавс Толибзода, передает «Азия-Плюс».

Председатель Нацбанка отметил, что в 2021 году примерно половина торговых сделок с РФ осуществлялась в долларах США, половина — в российских рублях. Но ситуация резко изменилась после начала специальной военной операции на территории Украины и последующими за ней санкциями со стороны стран Запада.

С тех пор начался процесс отказа от использования доллара. К слову, чиновник подчеркнул, что из-за этого в таджикских обменных пунктах нет дефицита американской валюты, как это было до 2022-го.

Вместе с тем глава регулятора заявил, что местные финансовые организации для снижения рисков стараются взаимодействовать только с теми российскими банками, которые не попали под международные санкции.

По данным статистического ведомства Таджикистана, в прошлом году товарооборот между республикой и Россией составил $1,98 млрд, что на 15% превышает показатель, зафиксированный годом ранее.

При этом более 95% торговых сделок приходятся на импорт, экспорт в РФ едва переваливает за отметку $96 млн. Уточняется, что центральноазиатская страна закупает у партнеров по СНГ в том числе товары первой необходимости и нефтепродукты. В обратном направлении отгружаются в основном фрукты и овощи, а также некоторые минеральные продукты — руды и концентраты.

РФ является лидером в списке наиболее активных торговых партнеров Таджикистана с долей 22,1% от общего количества импортно-экспортных сделок. Но, как отмечают аналитики, Россию постепенно догоняет Китай: по итогам 2024 года Поднебесная контролировала 21,8% внешнего товарооборота республики.

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