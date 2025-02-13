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В Австрии провалились коалиционные переговоры

CentralAsia (CA) -  Лидер крайне правой Австрийской партии свободы (FPO) Герберт Кикль сообщил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену о провале коалиционных переговоров с правоцентристской Австрийской народной партией (OVP), передает Die Presse.

Стороны обвинили друг друга в отказе от компромиссных решений. Переговоры под руководством Кикля велись с января после неудачной попытки OVP сформировать коалицию без крайне правых.

По словам Герберта Кикля, в ходе переговоров члены OVP «во многих направлениях удовлетворяют свои собственные потребности». Австрийская народная партия, в свою очередь, утверждает, что провал связан «с жаждой власти и бескомпромиссной позицией Герберта Кикля».

«Хотя в ходе переговоров мы выполнили требования OVP по многим пунктам, переговоры, к нашему сожалению, в конечном итоге не увенчались успехом. Вот почему сегодня, 12 февраля 2025 года, я слагаю с себя полномочия по формированию правительства»,— сказал Герберт Кикль.

Австрийские СМИ писали, что OVP и FPO не могли договориться о распределении контроля за ведомствами. Крайне правые, в частности, планировали назначить своего представителя на должность главы МВД, но OVP не поддержала такой вариант. Причиной разногласий также стали позиции по антироссийским санкциям и сотрудничеству с НАТО.

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