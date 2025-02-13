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В торговом центре Тайваня произошел взрыв, погибли четыре человека

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере пять человек погибли, 24 пострадали при взрыве газа в торговом центре в городе Тайчжун на Тайване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный пожарный департамент.

По сообщению Центрального телевидения Китая, у шести человек отсутствуют показатели жизненно важных функций.

Как отмечает телеканал, взрыв газа произошел «по неизвестным причинам» во время строительных работ на 11-м этаже торгового центра.

Ранее сообщалось, что пожарное управление Тайчжуна получило информацию о происшествии в торговом центре Синьгуан Саньюэ, после чего на место происшествия отправили 27 пожарных машин и 62 пожарных.

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