Сирийские власти заявили о готовности России к пересмотру соглашений

CentralAsia (CA) - Во время телефонного разговора с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин выразил готовность пересмотреть соглашения, заключенные с прежним правительством Арабской Республики, сообщил канцелярия сирийского лидера.

«Президент России подтвердил поддержку своей страной единства, суверенитета и стабильности сирийской территории, а также выразил готовность страны пересмотреть соглашения, заключенные Россией с прежним режимом. Президент России также подчеркнул необходимость отмены экономических санкций в отношении Сирии и направил официальное приглашение министру иностранных дел Сирии Асаду аш-Шайбани посетить Россию»,— приводит SANA сообщение канцелярии.

Как сообщал Кремль, 12 февраля Владимир Путин заявил новому лидеру Сирии о готовности содействовать социально-экономическому развитию страны. Также обсуждалась сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и других областях с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.

Сирийские власти утверждали, что на встрече делегаций 28 января обсуждалось «восстановление доверия» путем конкретных мер — таких, как компенсации и помощь в реконструкции разрушенной инфраструктуры. Позднее министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра говорил, что две российские военные базы в Сирии сохранятся, если это будет выгодно новому сирийскому правительству.