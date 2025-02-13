В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв перед министерством
- Азия и мир, происшествия
- 15:43, 13 февраля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Кабуле в результате подрыва террориста-смертника перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана погиб один человек. Еще трое получили ранения. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства Мохаммад Камаль Афган.
«Пресс-секретарь Мохаммед Камаль Афган подтвердил факт взрыва, заявив, что нападавший остановился, не добравшись до цели»,— говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press.
По данным издания, прежде чем взорвать устройство, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности.
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