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В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв перед министерством
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Кабуле в результате подрыва террориста-смертника перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана погиб один человек. Еще трое получили ранения. Об этом в среду сообщил официальный представитель министерства Мохаммад Камаль Афган.

«Пресс-секретарь Мохаммед Камаль Афган подтвердил факт взрыва, заявив, что нападавший остановился, не добравшись до цели»,— говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press.

По данным издания, прежде чем взорвать устройство, террорист пытался войти в здание, но был остановлен сотрудниками службы безопасности.

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