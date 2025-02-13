В России детям мигрантов для сдачи теста по русскому языку предстоит набрать от 30% максимального числа баллов

CentralAsia (CA) - Рособрнадзор опубликовал на портале правовых актов проект приказа, устанавливающий минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей иностранных граждан при приеме в школы. Ребенок должен набрать как минимум 30% от максимального числа баллов, сказано в документе.

Закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, президент Владимир Путин подписал 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор. Подробности о самом тесте и критериях оценки власти до сих пор не сообщали. В подписанном президентом законе говорится, что уровень знания языка у детей иностранцев должен быть «достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Из проекта ведомства следует, что одинаковая планка в 30% будет для поступающих в 1–4 классы, 5–9 классы и 10–11 классы. При этом сам максимальный балл проект не устанавливает. Документ также не содержит информацию о том, какие именно задания будет необходимо выполнить поступающим в школу.

Инициаторами обязательного тестирования для детей иностранных граждан выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 2024 году. Он представил данные, согласно которым 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо.