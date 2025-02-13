экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 15 человек

CentralAsia (CA) -  Автомобиль врезался в толпу людей в немецком городе Мюнхене, сообщил таблоид Bild.

В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что в результате инцидента есть пострадавшие. По данным Bild, 15 человек пострадали. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в людей. Подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным, люди, в которых врезался автомобиль, были участниками митинга профсоюзной организации Verdi.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com