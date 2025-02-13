В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 15 человек

CentralAsia (CA) - Автомобиль врезался в толпу людей в немецком городе Мюнхене, сообщил таблоид Bild.

В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что в результате инцидента есть пострадавшие. По данным Bild, 15 человек пострадали. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в людей. Подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным, люди, в которых врезался автомобиль, были участниками митинга профсоюзной организации Verdi.