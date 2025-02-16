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Испанская экспедиция обнаружила в Антарктиде масштабные выбросы метана

CentralAsia (CA) -  Экспедиция испанских ученых, обследующих морское дно в Антарктиде, обнаружила «масштабные выбросы» метана, которые могут способствовать глобальному потеплению. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на геологов Рикардо Леона из Испанского института геологии и горнодобывающей отрасли и Роже Урхелеса из барселонского Института океанологии, возглавляющих экспедицию.

Ученые исследовали морское дно на судне Sarmiento de Gamboa, отправленном Испанским национальным исследовательским советом, и обнаружили несколько столбов метана высотой до 700 м и шириной до 70 м, которые растворяются в 150 м ниже поверхности воды.

Ученые отмечают, что, по предварительной оценке, в районе находится 24 гигатонны углерода в форме гидрата метана твердого кристаллического вещества. Это соответствует всем выбросам человечества за два года. При повышении температуры гидрат метана превращается в газообразный метан. По словам Леона, выбросы метана такого рода ранее фиксировали в Арктике, однако это первый подобный случай в Антарктиде. Как отмечают ученые, метан способствует повышению температуры на Земле в 30 раз сильнее, чем углекислый газ, так что его масштабные выбросы могут быть «бомбой для климата планеты».

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