Глава Иранского общества Красного Полумесяца предлагает Монголии создать совместный университет

CentralAsia (MNG) -

Монголия приветствует сотрудничество с Иранским обществом Красного Полумесяца

Генеральный секретарь Монгольского общества Красного Креста Болормаа Нордов заявила о готовности Монголии расширять сотрудничество с Иранским обществом Красного Полумесяца (IRCS).

Высоко оценивая возможности IRCS в борьбе с опасностями, Болормаа сказала: «Монголия является одним из наиболее подверженных стихийным бедствиям регионов в мире, с суровой зимой. Мы заинтересованы в использовании опыта и возможностей Иранского общества Красного Полумесяца, особенно в предоставлении услуг по оказанию помощи», — сообщило информационное агентство Mehr.

Чиновник сделала это заявление во вторник на онлайн-встрече с главой IRCS Пирхоссейном Коливандом.

Пирхоссейн Коливанд

«Монгольское общество Красного Креста несет ответственность за здоровье и благополучие людей. Мы готовы использовать знания Иранского общества Красного Полумесяца также в медицинской и фармацевтической сферах», — отметила далее Болормаа.

Подчеркивая важность усиления синергии между международными сообществами, Коливанд, со своей стороны, предложил создать совместный университет для обучения участников критически важным действиям, необходимым для реагирования на чрезвычайные ситуации, катастрофы и несчастные случаи.

Среди других предложенных направлений расширения сотрудничества были создание совместных медицинских центров, фармацевтических и текстильных предприятий, а также запуск комплексных центров оздоровительного туризма.

Чиновник также заявил, что группы быстрого реагирования IRCS готовы оказать помощь другим обществам в любой части мира, подчеркнув, что одной из главных целей IRCS является просвещение и расширение прав и возможностей других обществ.

Коливанд добавил, что подписание меморандума о взаимопонимании будет способствовать дальнейшему сотрудничеству и заложит для него основу.

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран (جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)— иранская некоммерческая организация и член Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Действует в Иране, а в некоторых случаях и в других частях мира, с гуманитарной направленностью. Красный Полумесяц в соответствии со своими международными обязанностями в Международном комитете Красного Креста (МККК) должен помогать с эвакуацией жертвам таких катастроф, как наводнения, землетрясения и войны и т. д. как внутри страны, так и за её пределами. Номер спасательной службы и службы помощи Красного Полумесяца — 112. В Красном Полумесяце Исламской Республики Иран имеется несколько подорганизаций, которые охватывают широкий спектр медицинских, здравоохранительных, образовательных и гуманитарных услуг.

источник: MiddleAsianNews

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