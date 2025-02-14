Боксер Цэндбаатар будет бороться за титул чемпиона мира по версии WBA

CentralAsia (MNG) - «Night of Champions, Ulaanbaatar-2025» за титул чемпиона Центральной Азии по версии WBA в легком весе запланирована на 15 февраля 2025 года на арене ASA в Улан-Баторе.

Профессиональный боксер из Монголии Цэндбаатар Эрдэнэбат сразится с Педро Берналем Родригесом из Мексики за титул чемпиона Центральной Азии по версии WBA в легком весе. Это будет первый бой боксера Цэндбаатара за титул на родине.

На мероприятии «Night of Champions, Ulaanbaatar-2025» еще восемь монгольских боксеров, в том числе Төгсцогт Нямбаяр, серебряный призер Олимпийских игр и мира, который также владел титулом IBO в полулегком весе в 2019 году, сразятся с международными профессиональными боксерами.

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