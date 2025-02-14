В Монголии прошел семинар по резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность»

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии совместно с посольством Канады в Монголии и региональным офисом ООН «Женщины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе организовало семинар по реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» 10–11 февраля 2025 года в Улан-Баторе, столице Монголии. Об этом сообщили в ведомстве.

Цель семинара — повысить осведомленность о повестке дня «Женщины, мир и безопасность», изучить опыт других стран в ее реализации, принять Национальный план действий и разработать дорожную карту.

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