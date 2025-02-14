Организовано мероприятие «Открытое Министерство иностранных дел»

CentralAsia (MNG) - 12 февраля организовано очередное мероприятие «Открытое Министерство иностранных дел», целью которого было предоставление старшеклассникам и студентам, изучающим международные отношения, базовой информации о внешней политике, ее целях и мерах. Об этом сообщили в ведомстве.

В мероприятии приняли участие студенты, участвующие в программе стажировки «Открытый парламент», организованной Великим государственным хуралом Монголии. Им рассказали о текущем состоянии внешних связей и деятельности Министерства иностранных дел. В ходе мероприятия студенты активно участвовали, задавая вопросы о дипломатической службе и ее особенностях.

В рамках мероприятия студенты посетили Центральный архив Министерства иностранных дел и посетили музей.

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