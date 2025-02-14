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Премьер-министр Монголии примет участие в церемонии закрытия IX зимних Азиатских игр

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии, Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в церемонии закрытия 9-х зимних Азиатских игр в пятницу в Харбине, провинция Хэйлунцзян.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в церемонии закрытия по приглашению китайской стороны, сказал представитель МИД Го Цзякунь на ежедневном брифинге.

Го Цзякунь сказал, что визит Оюун-Эрдэнэ, который пройдет с 13 по 15 февраля, укрепит политическое взаимодоверие, обогатит всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Монголии и будет способствовать построению китайско-монгольского сообщества с единой судьбой.

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