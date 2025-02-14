В Монголии на границе с РФ начнут развитие регионов как зоны природного туризма

CentralAsia (MNG) - В аймаке Булган открылся филиал «Центра развития северного региона», который будет развиваться как зона природного туризма на границе с Россией.

«В рамках государственной программы регионального развития в нашем аймаке, граничащем с Россией, куда, помимо нашего аймака, входят также граничащий с Российской Федерацией аймак Хубсугул и Орхон, открылся филиал «Центра развития северного региона». Наши три аймака, где проживает 535 тыс. человек, считаются территориями природного туризма и будут развивать эту сферу», — сообщили в администрации аймака.

В 2025 году в Мөрөн — административном центре аймака Хубсугул построят улицу для иностранных туристов. Правительство Монголии в 2024 году пересмотрело концепцию регионального развития, которая определяет экономические приоритеты каждого аймака.

В частности, северный приграничный с РФ аймак Сэлэнгэ, соседние с ним Дархан-Уул и Төв должны стать экспортерами продуктов питания. В этих трех аймаках живут около 320 тыс. человек, которые производят 70,2% зерна, 66% овощей и 79,4% картофеля в стране. В связи с этим принято решение о переезде в 2025 году в Дархан министерства сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности страны.

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