Климатическая кампания Эла Гора наберет обороты в преддверии COP-30

Эл Гор, бывший вице-президент США // Credit: STEFAN WERMUTH

CentralAsia (MNG) - Индия является частью этого проекта, который включает очные тренинги в девяти филиалах Climate Reality.

Проект Climate Reality Project, некоммерческая организация, основанная бывшим вице-президентом США Элом Гором, запускает Reality Tour с целью создания политического и общественного импульса в преддверии COP-30 РКИК ООН в Бразилии.

Индия является частью этого проекта, который включает очные тренинги в девяти филиалах Climate Reality, включая Нью-Дели, Канаду, Филиппины и Южную Африку, а также крупные мероприятия в Париже, Найроби, Рио-де-Жанейро и Улан-Баторе, говорится в заметке о поездке, сообщает The Hindu Business Line.

«Впервые в рамках проекта Climate Reality Project Эл Гор выступит со своей фирменной презентацией о климатическом кризисе на 12 языках, используя новейший искусственный интеллект, предоставленный технологией Metaphysic, что позволит людям со всего мира подключаться к трансляции в прямом эфире и узнавать последние новости о влиянии климата и решениях», — говорится в заметке.

В связи с ростом выбросов, температур и риторикой антиклиматических действий по всему миру мировые лидеры рискуют не достичь критических целей по сокращению выбросов к 2030 году, говорится в нем. Этот тур объединит людей по всему миру, чтобы их голоса были услышаны, и побудит лиц, принимающих решения в государственном и частном секторах, предпринять амбициозные и необходимые действия для предотвращения климатической катастрофы — на COP-30 и далее, добавили в нем.

Тур состоит из трех компонентов, начиная с глобальных очных тренингов по адвокации 28-30 марта в Париже, Франция, городе, где было подписано историческое Парижское соглашение, которое 10 лет назад активизировало борьбу с изменением климата во всем мире, говорится в нем. До 2025 года тур также будет проводить многодневные очные тренинги для активистов в Найроби, Кения; Рио-де-Жанейро, Бразилия; и Улан-Баторе, Монголия.

Затем будут организованы тренинги по адвокации в отделениях Climate Reality по всему миру, говорится в записке, где они проведут однодневные тренинги для активистов в своих городах, расширяя базу поддержки и спроса на действия за пределами глобального обучения. 29 марта тренинги под руководством филиалов пройдут в Бразилии, Канаде, на Филиппинах и в Южной Африке, а 5 апреля — в Индии, Фиджи, Индонезии, Японии и Мексике. Тренинги предоставят участникам возможность ознакомиться с презентацией вице-президента Гора о климатическом кризисе и другими записанными моментами парижских тренингов, а также с контентом, посвященным местным проблемам и возможностям.

Кроме того, посредством онлайн-глобального опыта Climate Reality создает специальную цифровую платформу с контентом глобального обучения в Париже. Те, кто зарегистрируется, смогут посмотреть климатическую презентацию бывшего вице-президента Эла Гора на хинди, арабском, индонезийском, бенгальском, английском, французском, японском, китайском, португальском, испанском, тагальском и урду, говорится в записке. Доступ к нему будет открыт для зрителей по всему миру до COP-30 в ноябре.

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