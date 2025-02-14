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Япония оказывает помощь аймаку Хубсугул через проект Grass Roots

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахару Масару и губернатор сомона Мөрөн аймака Хубсугул Тайванбаяр Хадбаатар подписали соглашение о «Проекте строительства центра приема вторичных ресурсов в сомоне Мөрөн аймака Хубсугул», который будет реализован в рамках программы правительства Японии «Grass Roots – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека».

В рамках проекта в сомоне Мөрөн аймака Хубсугул будет построен новый центр приема вторичных ресурсов. Увеличение количества отходов в сомоне является актуальной проблемой в связи с ростом населения, возрождением туристической отрасли и ростом деловой активности.

Целью данного проекта является увеличение выхода вторичных ресурсов из отходов, снижение негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также улучшение условий жизни.

Правительство Японии реализует в Монголии программу Grass Roots – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека в течение 35 лет, с 1990 года по настоящее время.

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