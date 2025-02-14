Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что представители России и США 14 февраля встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, на встречу также приглашены чиновники из Украины.

«Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, Украины и из США»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

Если на нее прибудут чиновники от всех трех стран, это будет первая встреча представителей России и Украины с 2022 года.

12 февраля Дональд Трамп провел первый со своего вступления в должность телефонный разговор с Путиным. Первая встреча Трампа и Путина (по всей вероятности, в Саудовской Аравии) пройдет тет-а-тет, без Владимира Зеленского, сказал Трамп журналистам позднее. Это означает отказ от принципа, которому была привержена администрация предыдущего президента США Джо Байдена: «Не обсуждать Украину без Украины».