Главы МИД Таджикистана и России обсудили сотрудничество и миграционные вопросы

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин 12–13 февраля 2025 года находился с официальным визитом в Российской Федерации по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.



Переговоры между министрами прошли в Москве в узком и расширенном форматах. Стороны подробно обсудили состояние и перспективы таджикско-российского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной безопасности.



Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых на встрече президентов Таджикистана и России 24 декабря 2024 года в Ленинградской области.



Одной из ключевых тем переговоров стало миграционное взаимодействие. Министры обсудили меры по защите прав таджикских граждан, находящихся в России, и подчеркнули необходимость обеспечения их прав и свобод в соответствии с международными нормами.



Кроме того, стороны подтвердили приверженность к взаимной поддержке в рамках международных организаций, включая ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ.

По итогам переговоров были подписаны два документа: Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и России на 2025–2026 годы; Протокол №2 к Соглашению между правительствами двух стран от 16 апреля 1999 года о размещении и обслуживании дипломатических представительств и консульских учреждений.

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