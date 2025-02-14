Индия и США планируют подписать новую программу оборонного партнерства
- Азия и мир, политика
- 11:30, 14 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Индия и США планируют в 2025 году подписать новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.
В заявлении отмечено: «Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность динамичному оборонному партнерству, охватывающему множество областей. В целях дальнейшего развития оборонных связей лидеры объявили о планах подписать в этом году новую десятилетнюю рамочную программу крупного оборонного партнерства между США и Индией в 21 веке».
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