Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

CentralAsia (CA) - Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь, пишут СМИ.

Окружной суд по округу Колумбия отмечает, что целью приостановки всей иностранной помощи было предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности.

«Ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ», - говорится в постановлении суда.

Президент США 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.