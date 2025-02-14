Около 60 тыс. человек вышли на митинг в Бельгии против плана пенсионной реформы

// Euronews

CentralAsia (CA) - Около 60 тыс. человек вышли на демонстрацию в Брюсселе в знак протеста против политики жесткой экономии, анонсированной новым Кабинетом министров.

Как пишут СМИ, люди выступили против запланированной пенсионной реформы и сокращения госрасходов. Акция совпала с началом забастовки, которая остановила воздушное сообщение в стране.

Митингующие возмущены инициативой нового премьер-министра Барту де Веверу, который принял присягу 10 дней назад. На фоне растущего дефицита бюджета глава Кабмина пообещал ограничить расходы, в том числе в социальной сфере, так как Бельгии грозят потенциальные санкции со стороны Европейского Союза.

Кабмин также планирует увеличить пенсионный возраст, продлить обязательный стаж на 11 лет, это коснется военных.

Правительство надеется сэкономить 23 млрд евро к 2029 году за счет сокращения бюджетных расходов. Это возмущает профсоюзы и правозащитников, которые говорят, что платить по счетам придётся самым уязвимым слоям населения.

К антиправительственным протестам присоединились пожарные и военнослужащие. В отдельных районах Брюсселя были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией, сообщает Euronews.