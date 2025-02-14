Трамп подписал указ о взаимных пошлинах

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин против иностранных торговых партнеров, которые обложили налогом американскую продукцию.

Новые меры, по его словам, направлены на устранение дисбалансов в торговле с Вашингтоном.

«Любые сборы, которые страны взимают с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать с них. Не больше и не меньше. Другими словами, они взимают с нас налог или пошлину, а мы взимаем с них точно такой же налог или пошлину, очень просто», - сказал Трамп.

Как пишет Euronews, специалисты считают, что этот шаг может вызвать нестабильность экономической обстановки внутри страны. Они утверждают, что если другие страны ответят своим набором пошлин и торговых барьеров, цены для потребителей вырастут.