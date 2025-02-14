Шоколад становится роскошью. К 2050 году треть какао-деревьев на Земле может перестать существовать

CentralAsia (CA) - Рынок шоколада переживает потрясения: из-за изменений климата сокращаются урожаи какао-бобов, выращивать их становится трудно и невыгодно, цены на шоколад стремительно растут, а производители активно ищут альтернативы, инвестируя в стартапы с новыми решениями, пишут СМИ.

В будущем шоколад может сильно измениться: в нем появится больше заменителей какао и разных добавок. А качественный шоколад уже становится настоящей роскошью.

Исследования показывают, что изменения климата привели к неурожаю какао-бобов.

Выжимки из материала The Guardian:

Основные производители какао — африканские страны — недавно пострадали от штормов и засух, а это привело к самому большому дефициту предложения за 60 лет. А современные экологические требования приводят к удорожанию выращивания сырья. Логистика также стала сложнее и дороже. Процесс шел уже несколько лет, но в самом конце декабря 2024 года фьючерсы на какао в США достигли исторического максимума в $12 646 за тонну — а с начала 2024 года цены на какао выросли практически втрое.

Похоже, ожидать естественного возвращения прошлых цен не имеет смысла — прогнозы неблагоприятны: к 2050 году треть какао-деревьев на планете Земля может вообще перестать существовать. Какао-бобы притязательны: расти хорошо они могут лишь в определенных местах в джунглях (в диапазоне 20 градусов севернее и южнее от экватора), а к любым переменам климата просто не готовы: им не подходит даже сезонность, температура и влажность должны оставаться неизменными. Весь «швейцарский» и «бельгийский» шоколад растет в Кот-д’Ивуаре и Гане.

Популярность какао и пальмового масла привела к изменению ландшафта в этих регионах: так, в Кот-д’Ивуаре с 1960 года было потеряно 85% площади лесов. Это еще не все: например, организация EcoWatch сообщает, что опылению подвергаются только от 10% до 20% цветков какао — а полноценное опыление критично для выращивания плодов.

Выращивать какао-бобы станет невыгодным уже к 2030 году. Поэтому африканские и индонезийские фермеры отказываются от какао-бобов в пользу других культур — пальмового масла или каучука.

Шоколад становится роскошью

Шоколад — привычное лакомство у большинства людей: в США, например, 90% опрошенных назвали шоколад любимым десертом, в среднем съедая по 9 кг в год. Россияне съедают 7 кг шоколада в год в среднем, в странах ЕС на каждого приходится примерно по 5 кг. Жители Франции едят «всего» 3,6 кг, швейцарцы, видимо, делают такой вкусный шоколад, что едят не менее 11,6 кг в год. В 2023 году Европа занимала самую большую долю рынка шоколада — 45%, за ней шли Северная Америка и Азия.

Индустрия по производству шоколада в 2025 году оценивается в $140 млрд.

Надо понимать, что производители какао и шоколада не тождественны. Если какао растет в основном в Африке (меньше в Индонезии и Бразилии), то шоколад делают преимущественно крупные компании в Европе и США. Это Lindt & Sprüngli и Nestlé (оба из Швейцарии), вторые в том числе производят KitKat и Crunc, Mondelez International (США) — Oreo, Toblerone и Cadbury, Ferrero (Италия) — Ferrero Rocher, Kinder, ну и, конечно, Mars Inc. (США). Кстати, Mars Inc еще в апреле прошлого года повысили цены на 15%.

«Цены на какао, по всей видимости, останутся высокими в среднесрочной перспективе и будут колебаться около отметки $6000 за тонну после достижения сбалансированного рынка», — предсказывают аналитики JP Morgan.

Журнал Fortune уверяет, что «шоколадные миллиардеры стали богаче, а фермеры в Гане и Кот-д'Ивуаре за последние несколько лет столкнулись с двузначным падением своих доходов».