Ночью российский беспилотник попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС, - Зеленский

CentralAsia (CA) - «Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой.

«Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», - написал он.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

«Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает», - написал В.Зеленский.