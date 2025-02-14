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Циклон «Зелия» надвигается на запад Австралии

CentralAsia (CA) -  К Западной Австралии приближается тропический циклон «Зелия», в связи с которым в четверг закрыли порты Дампир и Варанус-Айленд,

По прогнозам Метеорологического бюро Австралии (BOM), шторм «Зелия» (5-ая наивысшая категория мощности) достигнет отдаленного региона Пилбара, где расположены крупные порты, в пятницу.

По словам главы Департамента пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Западной Австралии Даррена Клемма, существует угроза жизни и имуществу. Местных жителей призвали следовать указаниям аварийно-спасательных служб.

Сложные погодные условия в Пилбаре прогнозируются до 16 февраля.

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